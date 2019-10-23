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23 жовтня 2019, середа, 18:32 13
Політика 2019-10-23T20:15:02+03:00
Українські Новини
На спиртзаводах встановлять камери відеоспостереження і GPS-трекери на вантажівки

На спиртзаводах встановлять камери відеоспостереження і GPS-трекери на вантажівки

Алкоголь, Укрспирт, Спиртзавод, Володимир Зеленський, Мінекономрозвитку, Тимофій Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ініціює встановлення камер відеоспостереження на працюючих спиртзаводах і GPS-трекерів на спиртовозах.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Серед подальших кроків - встановлення камер спостереження на всіх працюючих спиртзаводах, посилення контролю за відвантаженням спиртової продукції, створення відкритого реєстру перевізників спирту, встановлення GPS-трекерів на транспортних засобах", - сказано в ньому.

Зазначається, що 22 жовтня відбулася нарада міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова з реформування спиртової галузі України з представниками Міністерства внутрішніх справ, державного підприємства "Укрспирт", Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, профільних асоціацій та об'єднань.

Згідно з повідомленням, серед кроків з реформування спиртової галузі були названі установка спиртових лічильників на виробництвах, проведення аудиту всіх непрацюючих заводів незалежною комісією, координація правоохоронних органів у розслідуванні роботи підпільних цехів з виробництва спирту.

Крім того, зазначається, що діяльність "Укрспирту" по виробництву і реалізації продукції повинна узгоджуватися і контролюватися Мінекономіки.

Також пропонується введення в дію електронної акцизної марки, концепт якої був прийнятий в 2015 році.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року і скасування обмеження імпорту спирту з 1 січня 2022 року.

Радник міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова з реформування спиртової галузі Сергій Блескун прогнозує створення нових приватних спиртових заводів через 2 роки.

Таклж у Львові вирішили встановити камери відеоспостереження в електротранспорті.

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