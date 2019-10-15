Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором ножевого ранения мужчине в салоне трамвая

Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором-карманником ножевого ранения мужчине в салоне трамвая N8 13 октября около 16:30.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"В трамвае № 8 мужчина получил ножевое ранение, был госпитализирован. "Львовэлектротранс" просит львовян помочь установить личность нападавшего", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, во всех кабинах водителей установлены камеры видеонаблюдения, вскоре камеры будут установлены также в салонах подвижного состава.

"В ближайшие дни ожидаем комплекты видеонаблюдения для тестирования в салонах подвижного состава. Также проводим дополнительные инструктажи с водителями и контролерами по действиям в случаях выявления злоумышленника в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 45-летний мужчина увидел как вор-карманник совершил кражу из сумки женщины и сообщил ей об этом.

Злоумышленник нанес ему удар ножом в грудь, после этого вышел из трамвая на ближайшей остановке и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Ведется расследование.

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