Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором ножевого ранения мужчине в салоне трамвая

Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором-карманником ножевого ранения мужчине в салоне трамвая N8 13 октября около 16:30.\r\nОб этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.\r\n"В трамвае № 8 мужчина получил ножевое ранение, был госпитализирован. "Львовэлектротранс" просит львовян помочь установить личность нападавшего", - говорится в сообщении.\r\nПо данным горсовета, во всех кабинах водителей установлены камеры видеонаблюдения, вскоре камеры будут установлены также в салонах подвижного состава.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"В ближайшие дни ожидаем комплекты видеонаблюдения для тестирования в салонах подвижного состава. Также проводим дополнительные инструктажи с водителями и контролерами по действиям в случаях выявления злоумышленника в общественном транспорте", - говорится в сообщении.\r\nПо данным полиции, 45-летний мужчина увидел как вор-карманник совершил кражу из сумки женщины и сообщил ей об этом.\r\nЗлоумышленник нанес ему удар ножом в грудь, после этого вышел из трамвая на ближайшей остановке и скрылся.\r\nПострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВедется расследование.\r\nКак сообщали Українські Новини, Львов решил купить 100 троллейбусов с автономным ходом.