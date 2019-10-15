подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Транспорт
  • Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором ножевого ранения мужчине в салоне трамвая
15 октября 2019, вторник, 19:01 514
Транспорт 2019-10-15T19:02:24+03:00
Українські Новини
Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором ножевого ранения мужчи

Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором ножевого ранения мужчине в салоне трамвая

Львов решил установить камеры видеонаблюдения в электротранспорте из-за нанесения вором-карманником ножевого ранения мужчине в салоне трамвая N8 13 октября около 16:30.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"В трамвае № 8 мужчина получил ножевое ранение, был госпитализирован. "Львовэлектротранс" просит львовян помочь установить личность нападавшего", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, во всех кабинах водителей установлены камеры видеонаблюдения, вскоре камеры будут установлены также в салонах подвижного состава.

"В ближайшие дни ожидаем комплекты видеонаблюдения для тестирования в салонах подвижного состава. Также проводим дополнительные инструктажи с водителями и контролерами по действиям в случаях выявления злоумышленника в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 45-летний мужчина увидел как вор-карманник совершил кражу из сумки женщины и сообщил ей об этом.

Злоумышленник нанес ему удар ножом в грудь, после этого вышел из трамвая на ближайшей остановке и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Ведется расследование.

Как сообщали Українські Новини, Львов решил купить 100 троллейбусов с автономным ходом.

Больше новостей о: Трамвай

Архив
Новости
Рейтинг Зеленского падает, а у Бойко и Тимошенко - растет, - опрос КМИС 19:30
Новую дату разведения сил в Минске не согласовали 19:27
В Минске обсудили нарушение боевиками режима тишины в районе Золотого и Петровского 19:25
За месяц уровень доверия к Бойко вырос с 20% до 24% 19:23
В Индии раскопали живую девочку.Скриншот: Thesun
В крематории Индии раскопали живую трехдневную девочку 19:10
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
больше новостей
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok