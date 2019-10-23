Чернівецька область розпочала опалювальний сезон

Станом на 08:30 23 жовтня Чернівецька область розпочала підключення систем опалення соціальних об'єктів.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Крім того, триває підключення до опалення житлового фонду у Вінницькій (35,3%), Харківській (40,6%), Запорізькій (8,0%) та Донецькій (7,9%) областях.

У порівнянні з 22 жовтня не змінюється частка підключених до опалення житлових будинків у Хмельницькій (4,9%), Івано-Франківській (73,7%), Полтавській (0,3%), Житомирській (41,2%), Рівненській (18,1%), Дніпропетровській (30,2%) та Київській (4,3%) областях.

В Сумській області частка підключених до опалення житлових будинків знизилася з 28,9% на 22 жовтня до 22,9% на 23 жовтня.

У Волинській області подача тепла в житловий фонд припинена.

Станом на 23 жовтня опалювальний сезон почала Чернівецька область - до опалення вже підключено 0,1% об'єктів соціального фонду області.

Триває підключення до опалення об'єктів соцсфери в Київській (29,5%), Закарпатській (41,9%), Рівненській (36,7%), Хмельницькій (24,3%), Вінницькій (42,7%), Миколаївській (25,0%), Кіровоградській (51,4%), Черкаській (58,6%), Чернігівській (38,4%), Сумській (79,5%), Запорізькій (8,0%), Дніпропетровській (30,4%), Полтавській (65,8%), Харківській (47,3%), Донецькій (28,8%) областях.

У порівнянні з 22 жовтня не змінюється частка підключених до опалення соціальних об'єктів у Тернопільській (11,0%), Львівській (0,2%), Житомирській (66,2%), Івано-Франківській (63,8%), Волинській (1,5%), Луганській (40,2%) областях.

У Києві до опалення підключено 93,9% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві та 4 областях до опалення підключено більше половини шкіл і лікарень.

Тим часом з 28 жовтня в Україні очікується значне похолодання.