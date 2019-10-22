В Киеве и 4 областях к отоплению подключено более половины школ и больниц

По состоянию на 08:30 22 октября в 4 областях и Киеве к отоплению подключено более половины социальных объектов

Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Продолжается подключение к отоплению жилого фонда в Киевской (4,3%), Винницкой (27,0%), Днепропетровской (30,2%), Харьковской (35,7%), Запорожской (4,6%) и Донецкой (7,7%) областях.

По сравнению с 21 октября не изменяется доля подключенных к отоплению жилых домов в Хмельницкой (4,9%), Ивано-Франковской (73,7%), Полтавской (0,3%), Житомирской (41,2%), Ривненской (18,1%) и Сумской (28,9%) областях.

В Волынской области подача тепла в жилой фонд приостановлена.

Более половины объектов социальной сферы подключено к отоплению в Житомирской (66,2%), Ивано-Франковской (63,8%), Сумской (78,7%) и Полтавской (61,5%) областях.

Продолжается подключение к отоплению объектов соцсферы в Киевской (29,2%), Закарпатской (34,9%), Ривненской (35,7%), Винницкой (37,6%), Николаевской (23,1%), Кировоградской (48,6%), Черкасской (49,0%), Черниговской (35,5%), Запорожской (7,1%), Днепропетровской (29,7%), Полтавской, Харьковской (45,9%) и Донецкой (27,8%) областях.

По сравнению с 21 октября не изменяется доля подключенных к отоплению социальных объектов в Тернопольской (11,0%), Львовской (0,2%), Житомирской, Хмельницкой (12,7%), Ивано-Франковской, Сумской и Луганской (40,2%) областях.

Доля подключения систем отопления объектов соцсферы незначительно снизилась в Волынской области (1,5% по сравнению с 1,6% на 21 октября).

В Киеве к отоплению подключено 93,9% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Состояние подключения к отоплению. Инфографика: Минрегион

Как сообщали Українськi Новини, с 28 октября в Украине ожидается значительное похолодание.

КГГА опровергает информацию о повышение тарифов на отопление в Киеве.