У п'ятницю Київ почне опалювальний сезон

В той час, як в Україні прогнозують істотне похолодання і сніг, Київ почне опалювальний сезон 25 жовтня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив в ефірі "Радіо Київ", передають Українські Новини.

Він повідомив, що з наступного тижня в Києві почнеться похолодання.

"І післязавтра ми запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі, і для того щоб вона почала працювати на повну потужність, нам потрібно близько 10 днів. Але післязавтра, 25 жовтня, вже починаємо опалювальний сезон", - сказав мер.

За його словами, Київ готовий до опалювального сезону.

"Зараз підписані договори на закупівлю газу з "Нафтогазом", тобто до опалювального сезону ми готові", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що комунальне підприємство "Киевтеплоенерго" вже замінило понад 80 км зношених тепломереж і продовжує ремонтувати.

Кличко наголосив, що не може гарантувати, що поривів не буде, оскільки система дуже зношена.

Як повідомляли Українські Новини, у Мінсоцполітики роз'яснили порядок збільшення розміру субсидій в новому опалювальному сезоні.

Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами.