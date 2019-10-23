В Минсоцполитики разъяснили порядок увеличения размера субсидий в новом отопительном сезоне

Новое постановление Кабинета Министров Украины относительно упрощения условий назначения жилищных субсидий позволит оказывать адресную помощь и увеличит ее размер для наименее обеспеченных категорий населения.

Данная информация была опубликована на официальной странице Министерства социальной политики Украины в социальной сети Facebook 23 октября.

В Минсоцполитики пояснили, что соответствующее постановление правительства от 20 октября пока что не повлияет ни на принцип расчета субсидий, ни на размер субсидий в нынешнем отопительном сезоне. В законную силу изменения вступят лишь с 1 мая 2020 года и коснутся они, в основном, получателей субсидий с самыми высокими доходами.

"В постановлении об упрощении условий назначения субсидий есть пункт об изменении в формуле процента с 15% до 20%. Он вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону. Но никакой "зрады" в этом нет. Принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально. При этом изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами - поскольку их размер субсидии уменьшится", - сообщило Минсоцполитики.

Также сообщается, что высвобожденные за счет таких изменений средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума. Это значит - чем меньше доходы домохозяйства, тем больше будет субсидия.

"В действие вступает еще один принцип - адресность. Перенаправить поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Например, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% - 10% дохода... То есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент оплаты. При этом средний процент платежа возрастет и будет на уровне 13,5%", - заявили в министерстве.

В Минсоцполитики также заверили, что в бюджете на 2020 год на выплату субсидий заложено 47 628,6 млн гривен, а этой суммы достаточно, чтобы оказать помощь всем, кто нуждается.