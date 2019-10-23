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23 жовтня 2019, середа, 16:45 62
Суспільство 2019-10-23T20:30:04+03:00
Українські Новини
Вперше за 10 років на Закарпатті почалася епідемія дифтерії

Вперше за 10 років на Закарпатті почалася епідемія дифтерії

Ужгород, Інфекційні захворювання, Вакцинація, Дифтерія
Дитина. Фото: freepik
Дитина. Фото: freepik

На прес-конференції 21 жовтня заступник директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров повідомила про перший за 10 років випадок захворювання на дифтерію, повідомляє закарпатський сайт ПроЗахід.

Директор комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської облради Михайло Поляк повідомив, що в інфекційну лікарню потрапили дві людини, з діагнозом дифтерія мигдаликів.

"Протягом останніх днів в Ужгороді нами виявлено 12 студентів-іноземців з дифтерією - всі вони госпіталізовані, проходять додаткові обстеження, нам необхідно переконатися, що вони носії інфекції і дійсно хворіють", - сказав Поляк.

Михайло Поляк зазначив, що дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, до того ж, нею можуть заразитися люди всіх віків. Інфекція відносить до керованих, тобто до таким, якими керують з допомогою щеплення.

"Кількість прищепного матеріалу поки достатньо. Але за 9 місяців поточного року було вакциновано лише 48%. Для того, щоб скласти суспільний імунітет, треба мати не менше 95%. Наголошуємо, що щепитися треба і дітям, і дорослим, вакцина є однією з обов'язкових. Радимо довго не розмірковувати і робити щеплення, адже багато хто не знає, щеплені чи воно взагалі, пройшли воно ревакцинацію, а вакцина в достатній кількості з'явилася у нас тільки протягом останніх двох років. Просимо звернутися до своїх дільничних, сімейних лікарів або педіатрам і пройти щеплення", - застерігає лікар.

Крім того, слід пам'ятати про важкі ускладнення, які може спричинити ця хвороба. Якщо хворий звертається після 4-5 діб, то такі хворі одужують складно і дуже рідко.

Як повідомляли Українські Новини, стартувала кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії та правця. Раніше випадок захворювання на дифтерію стався у Хмельницькому, де захворіла дівчина, яка пропустила щеплення в 16 років.

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