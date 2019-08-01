У Хмельницькому на дифтерію захворіла дівчина, яка пропустила щеплення в 16 років

У Хмельницькому зареєстрували перший випадок дифтерії у 21-річної жительки міста. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Лариса Калінер виданню Zaxid.net.

Так, повідомляється, що захворіла 21-річна мешканка Хмельницького, яка в 16-річному віці пропустила вакцинацію проти дифтерії.

"Жінка працює фармацевтом. Звернулася до лікаря зі скаргами на біль у горлі, підвищену температуру, загальну слабкість. Хвора була щеплена від дифтерії, але не так, як треба. Останні щеплення їй робили в 6 років. Зараз жінці 21 рік і вона в 16 років повинна була зробити ще одне щеплення, але цього не зробила", - каже Лариса Калінер.

Дифтерія — інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає ротоглотку, але нерідко зачіпає гортань, бронхи, шкіру та інші органи.

Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом.

Тяжкість хвороби обумовлена вкрай отруйним токсином, який виділяє дифтерійну паличку.

Якщо дифтерія вражає ротоглотку, то крім важкої інтоксикації, можливий розвиток крупа — закупорки дихальних шляхів дифтерійною плівкою і набряком, особливо у дітей.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.

Раніше у Запорізькій області зареєстрували 2 випадки дифтерії.