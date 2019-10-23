У "Борисполі" скасовують і затримують рейси, але не через погоду

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) заявив, що не відміняв рейси 23 жовтня у зв'язку з погодними умовами.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба аеропорту.

"через метеоумови в аеропорту "Бориспіль" затримки або скасування відсутні", - сказала прес-служба.

Наголошується, що всі наявні з ранку 23 жовтня затримки пов'язані виключно з роботою самих авіакомпаній.

Так, станом на 14:00 авіакомпанія SkyUp затримує 4 рейси в Шарм-Ель-Шейх на 9 годині 15 хвилин, на 8 годині 10 хвилин, на 2 години 50 хвилин на 4 години 40 хвилин, в Одесу - на 3 години 40 хвилин; "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) затримують рейс до Одеси на 9 годин і в Анталію - на 3 години 10 хвилин; YANAIR затримує рейс в Батумі на 6 годині 10 хвилин, у Сент-Етьєн (Франція) - на 4 години.

Також на приліт затримується рейс із Харкова від SkyUp на 14 годині 20 хвилин, з Парижа (аеропорт Бове) - на 6 годин 40 хвилин, з Шарм-Ель-Шейха 2 рейси - на 5 годин 20 хвилин та 4 години, з Одеси від KLM (Нідерланди), TAP Portugal і МАУ - на 12 годин 45 хвилин, з Анталії від Azur Air Ukraine - на 4 години 50 хвилин.

При цьому були скасовані рейси: 2 з Риги, з Херсона, Запоріжжя, Дніпра, Чернівців від МАУ, 2 з Риги від Air Baltic, із Запоріжжя і Дніпра від KLM, з Хургади від SkyUp.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Київ" скасувала 4 рейси і перенаправив в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) ще 6 рейсів 23 жовтня у зв'язку з густим туманом.

23 жовтня аеропорт "Одеса" скасував 2 рейси і відправив 3 літака на посадку в Київ, Бухарест (Румунія) та Кишинів (Молдова) з-за негоди (сильний туман).