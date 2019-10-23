Тейлор підтвердив, що військову допомогу Україні хотіли виділити в обмін на заяви Зеленського про розслідування Байдена і втручання у вибори

Тейлор підтвердив, що військову допомогу Україні хотіли виділити в обмін на заяви Зеленського про розслідуванн

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в своїх свідченнях в Палаті представників Конгресу США підтвердив зв'язок надання військової допомоги Україні та офіційного візиту українського президента Володимира Зеленського в Вашингтон із розслідуваннями справ проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена і можливого втручання України в американські президентські вибори 2016 року.

Про це свідчить повний текст його показань, оприлюднений американським виданням Washington Рost, передають Українські Новини.

Тейлор повідомив, що у відносинах з Україною у США було два канали: офіційний дипломатичний і неформальний - представник США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондленд, міністр енергетики Рік Перрі і адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

З його слів, на початку літа обидва канали були єдині й намагалися організувати візит Зеленського в США, проте до серпня "розійшлися в своїх цілях".

"До середини липня мені стало зрозуміло, що зустріч, якої хотів Зеленський, залежала від розслідування справи Burisma і українського втручання в американські вибори в 2016. Також стало зрозуміло, що ця умова просувалося за неофіційними каналами під керівництвом Джуліані", - розповів Тейлор.

Зокрема, Сондленд заявив Тейлору, що Зеленський повинен запевнити, що не буде перешкодою для "розслідувань", а Волкер сказав, що особисто пояснить Зеленському, що потрібно робити, щоб домогтися візиту в Білий дім.

За даними Тейлора, пов'язування візиту із розслідуваннями розлютило радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, який назвав це drug deal (незаконною угодою).

Тейлор розповів, що передав Сондленду і Волкеру слова секретаря РНБО Олександра Данилюка про те, що Зеленський не хоче бути використаний в американській передвиборчій кампанії.

Водночас у серпні Тейлор дізнався, що помічник Зеленського Андрій Єрмак попросив у США офіційний запит на розслідування, якщо це те, чого хоче американська сторона.

Після цього Тейлор дізнався про припинення військової допомоги Україні.

З його слів, спочатку його запевняли, що змін в політиці США по відношенню до України немає, однак в середині серпня спеціальний помічник Трампа з європейських і російських справ у Раді національної безпеки Тім Моррісон непрямо це підтвердив.

"Він сказав, що Президент не хоче надавати взагалі ніякої допомоги... Тоді я ще не зрозумів, що затримка військової допомоги може бути пов'язана із "розслідуваннями". Незабаром це змінилося", - сказав він.

Так, від Моррісона Тейлор дізнався, що Сондленд на зустрічі з Єрмаком на початку вересня заявив, що "гроші не надійдуть, поки Зеленський не дасть хід розслідуванню щодо Burisma".

"Це був перший раз, коли я почув, що військова допомога, а не тільки зустріч в Білому домі, залежала від розслідувань", - повідомив посол.

Сондленд у телефонній розмові з Тейлором підтвердив, що "Трамп хоче, щоб Зеленський публічно сказав, що розслідує справу Burisma і можливе втручання українців в американські вибори 2016".

Тейлор стверджує, що Сондленд також визнав свою помилку в тому, що говорив українській владі про залежність розслідувань від візиту.

"Власне, посол Сондленд сказав, що "все залежало від такого оголошення, включаючи військову допомогу", - повідомив Тейлор.

Після розмови з Трампом Сондленд запевнив Тейлора, що розслідування - це не послуга за послугу, а борг України, який треба виплатити, перш ніж вести справи далі, а українцям передав, що поки не буде заяви, ситуація не зрушить із мертвої точки, і запропонував зробити його в інтерв'ю CNN.

11 вересня Тейлор дізнався, що військова підтримка розблокована і закликав українську сторону через Данилюка не втручатися в вибори і не оголошувати в інтерв'ю CNN про старт розслідувань.

Крім того, Тейлор повідомив, що американська сторона не повідомила українську про публікацію в день зустрічі Трампа і Зеленського розшифровки їхньої телефонної розмови, чим розлютила українців.

Тейлор вважає, що із внутрішньоамериканських політичних причин "в історії з Джуліані, неофіційними каналами, послугами за послуги, втручанням у вибори" Україна виступає для США об'єктом.

Як повідомляли Українські Новини, опубліковане листування Офісу Президента і американських дипломатів: США затримали військову допомогу і візит Зеленського через справу Байдена.

Тим часом Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах в США - представника Демократичної партії Джо Байдена.