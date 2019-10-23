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23 жовтня 2019, середа, 15:03 18
Політика 2019-10-23T17:30:04+03:00
Українські Новини
Дубинський і Арахамія посварилися в соцмережі і разом пройдуть детектор брехні

Дубинський і Арахамія посварилися в соцмережі і разом пройдуть детектор брехні

детектор брехні, Олександр Дубинський, Давід Арахамія
Олександр Дубинський. Фото: facebook.com/dubinskyi
Олександр Дубинський. Фото: facebook.com/dubinskyi

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія і депутат Верховної Ради від "Слуги Народу" Олександр Дубинський сьогодні в прямому ефірі планують пройти поліграф. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дубинський.

"Повідомляю, зі мною детектор буде проходити голова фракції СН Арахамія. Пряма трансляція о 20-00. Не пропустіть", - заявив Дубинський.

Давид Арахамія відповів Дубинскому раніше в коментарях, що хотів би сходити на тестування на детекторі разом і запитав, скільки йому потрібно буде прийти.

"Олександр Дубинський, чого вибачатися, на поліграф пішли, чекаю час і місце. Тобі було призначено на 20:00, середня тестування займає 2,5 - 3 години, говори, скільки приходити",

Дубинський парирував, що насамперед Арахамии варто було б вибачитися за, на його думку, необґрунтовані звинувачення, проте Арахамія не став цього робити і просто погодився пройти перевірку на поліграфі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб Медяник і підозрювані хабарництві депутати пройшли поліграф.

А за можливе отримання хабарів "Слугами народу" під час голосування взялася САП.

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