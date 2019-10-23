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23 жовтня 2019, середа, 14:17 28
Судова влада 2019-10-23T17:30:05+03:00
Українські Новини
Екс-заступника міністра економіки Бровченка заарештували і призначили заставу в 3,4 млн гривень

Екс-заступника міністра економіки Бровченка заарештували і призначили заставу в 3,4 млн гривень

Суд, Арешт, Юрій Бровченко

Шевченківський районний суд Києва заарештував підозрюваного у державній зраді колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка і призначив заставу в розмірі 3,4 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Сергій Стретович.

"Сьогодні суд обрав моєму підзахисному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою. Ми незадоволені таким рішенням і будемо його оскаржувати в апеляції", - повідомив він.

Адвокат підкреслив, що Бровченко категорично відкидає висунуті йому підозри.

Захист має намір просити суд відпустити ексзаступника міністра під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня СБУ затримала Бровченка в аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

раніше Служба безпеки України почала розслідувати можливу роботу на російські спецслужби колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, спрямовану на зрив виробництва великокаліберних снарядів в Україні.

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