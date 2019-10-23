Вибух у центрі Києва: граната вибухнула в руках ветерана АТО по кличці "Сенсей"

Внаслідок вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва, який стався ввечері 22 жовтня, загинув учасник АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" і охоронець офісного будинку Михайло Нікітін.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах і прес-службу поліції Києва, один із загиблих виявився ветеран АТО "Сенсей". "Граната була його. Як кажуть свідки, граната була у нього в руках. Інший загиблий – охоронець Михайло Нікітін", - повідомляє видання.

Загинув "Сенсей". ФОТО З FACEBOOK СЕРГІЙ ТИЩЕНКО

Як пише видання, в прес-службі поліції Києва імен не називають, лише підтвердили, що один загиблий учасник АТО. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Поліція розглядає кілька версій події, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм. Залишки гранати вилучили. Також поліція опитала свідків. Дівчина, яка отримала поранення від вибуху, перебуває в лікарні, її стан важкий.

Нагадаємо, вибух стався близько 22:50 біля будинку за адресою вулиця Пушкінська, 32. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Також постраждала дівчина, яка в цей момент проходила поруч. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Очевидці кажуть, що двоє чоловіків сиділи на сходинках будинку. В руках у одного з них був предмет, схожий на гранату. Чоловіки крутили і розглядали предмет. У якийсь момент свідки почули гучний клацання і побачили як річ, яку тримав один з чоловіків, впала на землю. Після цього пролунав потужний вибух.