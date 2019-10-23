Смертельна ДТП під Миколаєвом: один пасажир загинув, ще семеро постраждали

У вівторок, 22 жовтня, одна людина загинула і семеро отримали тілесні ушкодження внаслідок зіткнення автомобілів на дорозі "Благовіщенське - Миколаїв".

Як повідомляє поліція Миколаївської області, авария сталася близько 23 години ночі, за участю автомобілів Mercedes Vito, в якому знаходилися шість чоловік, і Fiat Qubo з водієм і пасажиром.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події. "Попередньо, внаслідок ДТП пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інші учасники ДТП були доставлені в найближчий медичний заклад," - сказано в повідомленні Нацполіції.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Іллічко загинули в ДТП. Також у Миколаєві п'яний поліцейський насмерть збив велосипедиста. Також в Миколаєве поліцейські влетіли в стовп на авто