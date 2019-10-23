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23 жовтня 2019, середа, 08:15 28
Суспільство 2019-10-23T10:45:03+03:00
Українські Новини
У центрі Києва стався вибух: двоє чоловіків загинули, є постраждала

У центрі Києва стався вибух: двоє чоловіків загинули, є постраждала

Смерть, Київ, постраждалі від вибуху, вибух, Поліція
У Києві прогримів вибух. Фото:
У Києві прогримів вибух. Фото: "Інформатор"

У вівторок увечері в центрі Києва стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє "Інформатор" з місця подій.

Вибух стався близько 22:50 біля будинку за адресою вулиця Пушкінська, 32. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків. Також постраждала дівчина, яка в цей момент проходила поруч. Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Очевидці кажуть, що двоє чоловіків сиділи на сходинках будинку. В руках у одного з них був предмет, схожий на гранату. Чоловіки крутили і розглядали предмет. У якийсь момент свідки почули гучне клацання і побачили як річ, яку тримав один з чоловіків, впала на землю. Після цього пролунав потужний вибух.

Очевидці припускають, що загиблі могли перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Оскільки бачили, як перед інцидентом, один з них тримався за стіну будинку, щоб не впасти. Крім того, за інформацією інших свідків, один з чоловіків працював охоронцем одного з офісів в будинку, біля якого стався вибух.

У коментарі "Радіо Свобода" заступник начальника ГУМВС Києва Герман Приступа повідомив, що один із загиблих служив на Донбасі

Поліція Києва повідомляє, що поліцейські встановлюють обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події. На місці події працювали кілька екіпажів патрульної поліції, три "швидких", кінологи, вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група. 

Фото:Фото: "Інформатор"

 

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі на пішохідному переході знайшли гранату. Раніше біля київського дитячої майданчику знайшли предмет, схожий на гранату. Крім того, у водія автомобіля на швидкості 150 км/год вибухнула граната, він не вижив.

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