Залишаться мерзотами назавжди: Рева знову "обсипав" образами жителів ОРДЛО

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева, який навесні назвав жителів ОРДЛО мерзотами, знову образив їх, додавши ще й слово "покидьки" на їх адресу. Про це Рева написав у Facebook під постом журналіста Дмитра Литвина.

Так, у своїй запису Литвин розкритикував тих, хто називає жителів Донбасі зрадниками і колаборантами.

"Аденауеру після того, як в 1952 році Сталін запропонував об'єднати Німеччину із збереженням радянських окупаційних військ у східній частині країни, збереженням правлячої партії - СЄПН, Штазі, приписують фразу: "Краще я буду володіти половиною Німеччини, але цілком, ніж всією Німеччиною , але наполовину". Саме такою повинна бути тактика патріотичної громадськості з ОРДЛО, на мою думку", - написав Рева.

Незважаючи на аргументи інших користувачів і автора поста Литвина, Рева знову "видав" образу в сторону жителів ОРДЛО, назвавши їх "мерзотами" і "покидьками".

"Сепарню і її підголосків я зневажав і буду зневажати. І коли ОРДЛО кане в лету, оцінку кожної мерзоти, що зрадила свою країну, буде дано. Так що думайте краще про те, що ви в суді скажете в своє виправдання. І як Ви будете дивитися в очі сім'ям наших солдатів і офіцерів, загиблих у цій війні... Я ненавиджу сепаратистів і зрадників. Якщо це для Вас люди, тоді так. А для мене це покидьки і мерзоти", - заявив Рева.

На думку Реви, ті, хто залишився на території ОРДЛО, "зрадники" і "сепаратисти".

"А за другою пенсією ходити вік дозволяє? Зрадники і сепаратисти, навіть якщо у них в кишені був паспорт громадянина України, для мене і для мільйонів тих, хто протистояв зрадникам, ті, що покликали окупантів в нашу країну, залишаться мерзотами назавжди. А всі ці соплі "там наші люди", "вони такі ж, як і ми" - це для вас і таких як ви. Скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти", - написав Рева.

Скріншот: Facebook/ Дмитро Литвин

Як повідомляли Українські Новини, комітет Ради підтримав відставку екс-міністра Реви, який назвав жителів Донецька і Луганська "мерзотами".

А зарплата Реви в чотири рази перевищила його оклад за травень.