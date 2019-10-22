підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 жовтня 2019, вівторок, 23:32 3
Суспільство 2019-10-23T00:15:01+03:00
Українські Новини
Залишаться мерзотами назавжди: Рева знову "обсипав" образами жителів ОРДЛО

Залишаться мерзотами назавжди: Рева знову "обсипав" образами жителів ОРДЛО

ОРДЛО, війна на Донбасі, Андрій Рева
Андрій Рева
Андрій Рева

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева, який навесні назвав жителів ОРДЛО мерзотами, знову образив їх, додавши ще й слово "покидьки" на їх адресу. Про це Рева написав у Facebook під постом журналіста Дмитра Литвина.

Так, у своїй запису Литвин розкритикував тих, хто називає жителів Донбасі зрадниками і колаборантами.

"Аденауеру після того, як в 1952 році Сталін запропонував об'єднати Німеччину із збереженням радянських окупаційних військ у східній частині країни, збереженням правлячої партії - СЄПН, Штазі, приписують фразу: "Краще я буду володіти половиною Німеччини, але цілком, ніж всією Німеччиною , але наполовину". Саме такою повинна бути тактика патріотичної громадськості з ОРДЛО, на мою думку", - написав Рева.

Незважаючи на аргументи інших користувачів і автора поста Литвина, Рева знову "видав" образу в сторону жителів ОРДЛО, назвавши їх "мерзотами" і "покидьками".

"Сепарню і її підголосків я зневажав і буду зневажати. І коли ОРДЛО кане в лету, оцінку кожної мерзоти, що зрадила свою країну, буде дано. Так що думайте краще про те, що ви в суді скажете в своє виправдання. І як Ви будете дивитися в очі сім'ям наших солдатів і офіцерів, загиблих у цій війні... Я ненавиджу сепаратистів і зрадників. Якщо це для Вас люди, тоді так. А для мене це покидьки і мерзоти", - заявив Рева.

На думку Реви, ті, хто залишився на території ОРДЛО, "зрадники" і "сепаратисти".

"А за другою пенсією ходити вік дозволяє? Зрадники і сепаратисти, навіть якщо у них в кишені був паспорт громадянина України, для мене і для мільйонів тих, хто протистояв зрадникам, ті, що покликали окупантів в нашу країну, залишаться мерзотами назавжди. А всі ці соплі "там наші люди", "вони такі ж, як і ми" - це для вас і таких як ви. Скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти", - написав Рева.

Скріншот: Facebook/ Дмитро ЛитвинСкріншот: Facebook/ Дмитро Литвин

Як повідомляли Українські Новини, комітет Ради підтримав відставку екс-міністра Реви, який назвав жителів Донецька і Луганська "мерзотами".

А зарплата Реви в чотири рази перевищила його оклад за травень.

Більше новин про: ОРДЛО війна на Донбасі Андрій Рева

Архів
Новини
Залишаться мерзотами назавжди: Рева знову "обсипав" образами жителів ОРДЛО 23:32
Микитася заарештували з 80-мільйонною заставою 23:11
Коломойський порадив Порошенку "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого" 23:09
Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів 23:00
Колишній депутат від БПП Мамчур отримав рекордні 622 тис. гривень при звільненні з військової служби 22:33
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів 23:00
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
Субсидіанти платитимуть за комуналку більше 12:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok