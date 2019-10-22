В Осло озброєний чоловік збив двох немовлят-близнюків на машині швидкої допомоги

В Осло чоловік, озброєний дробовиком, викрав машину швидкої допомоги і збив трьох осіб, двоє з яких виявилися немовлята. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що двом постраждалим дітям-близнюкам 7 місяців, і на даний момент вони у шпиталю. У лікарні заявили, що їх травми не небезпечні для життя.

Чоловіка затримали після того, як поліція відкрила стрілянину по автомобілю. При цьому, підозрюваний отримав легкі поранення. У затриманні злочинця допомогла інша машина швидкої допомоги.

"Один з автомобілів озброєний чоловік викрав з дробовиком. Через кілька хвилин інший нашій машині швидкої допомоги вдалося зупинити викрадений автомобіль, врізавшись у нього. На місце прибула поліція затримала чоловіка", - повідомили в лікарні Осло, звідки злочинець викрав автомобіль.

Поліція відмовилася коментувати, чи вважає інцидент як навмисне напад. На даний момент правоохоронці розшукують другого підозрюваного в нападі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше двоє чоловіків у Чернігові застрелили пару і викрали їх автомобіль.

Крім того, під Києвом неадекватний чоловік викрав "швидку допомогу" і застряг у снігу.