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  • В Осло озброєний чоловік збив двох немовлят-близнюків на машині швидкої допомоги
22 жовтня 2019, вівторок, 17:51 5
Події 2019-10-22T23:30:04+03:00
Українські Новини
В Осло озброєний чоловік збив двох немовлят-близнюків на машині швидкої допомоги

В Осло озброєний чоловік збив двох немовлят-близнюків на машині швидкої допомоги

Осло, Швидка допомога, Угін машини
Служба з надзвичайних ситуацій. Фото:pixabay
Служба з надзвичайних ситуацій. Фото:pixabay

В Осло чоловік, озброєний дробовиком, викрав машину швидкої допомоги і збив трьох осіб, двоє з яких виявилися немовлята. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що двом постраждалим дітям-близнюкам 7 місяців, і на даний момент вони у шпиталю. У лікарні заявили, що їх травми не небезпечні для життя.

Чоловіка затримали після того, як поліція відкрила стрілянину по автомобілю. При цьому, підозрюваний отримав легкі поранення. У затриманні злочинця допомогла інша машина швидкої допомоги.

"Один з автомобілів озброєний чоловік викрав з дробовиком. Через кілька хвилин інший нашій машині швидкої допомоги вдалося зупинити викрадений автомобіль, врізавшись у нього. На місце прибула поліція затримала чоловіка", - повідомили в лікарні Осло, звідки злочинець викрав автомобіль.

Поліція відмовилася коментувати, чи вважає інцидент як навмисне напад. На даний момент правоохоронці розшукують другого підозрюваного в нападі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше двоє чоловіків у Чернігові застрелили пару і викрали їх автомобіль.

Крім того, під Києвом неадекватний чоловік викрав "швидку допомогу" і застряг у снігу.

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