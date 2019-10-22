Міноборони звільнило Матіоса з військової служби

Міністерство оборони звільнило колишнього заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса з військової служби.

Про це Матіос написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що отримав виписку з наказу про звільнення з військової служби за підписом міністра оборони Андрія Загороднюка з формулюванням підстави звільнення "у зв'язку з проведенням організаційних заходів".

"А міністр напевно (і не тільки він) ніколи не чув ні про царя Соломона, ні про його персні, ні про написи на каблучці! Напевно почують!" - прокоментував він зазначену подію.

До посту він також прикріпив фото виписки з наказу про його звільнення з військової служби.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про вимагання посередником 1 млн доларів хабаря для подальшої передачі колишньому заступнику генпрокурора Анатолію Матіосу, однак суд відновив розслідування.

Раніше Генеральний прокурор Русла Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генпрокурора - головного військового прокурора. НАБУ відкрило справу стосовно Матіоса через неповернення екс-голові Податкової служби у Харківській області Денисюку вилученого майна.