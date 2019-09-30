ГПУ закрыла дело о вымогательстве $1 млн взятки Матиосу, но суд возобновил расследование

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о вымогательстве посредником 1 млн долларов взятки для дальнейшей передачи бывшему заместителю генпрокурора - главному военному прокурору Анатолию Матиосу, однако суд возобновил расследование. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Постановлением заместителя начальника первого отдела процессуального руководства управления надзорной деятельности Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры от 06.06.2019 года уголовное производство было закрыто. В обоснование этого решения прокурор указал, что в ходе досудебного расследования факта вымогательства взятки для Матиоса или других должностных лиц ГПУ не установлено.

По данным следствия, деньги якобы вымогали от детей бывшего председателя Государственной налоговой службы в Харьковской области Станислава Денисюка за содействие в избежании их отцом реальной меры наказания и конфискации имущества в уголовном производстве, в котором он имел статус подозреваемого.

Однако, в ходе проверки этих сведений, следствие не установило никаких данных, которые бы указывали на возможное принятие предложения, обещания или получения Матиосом или его заместителем неправомерной выгоды за совершение ими каких-либо действий в интересах Денисюка.

Вместе с тем, 30 августа киевский апелляционный суд отменил постановление ГПУ о закрытии дела о вымогательстве взятки для Матиоса и поручил Генпрокуратуре возобновить расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Русла Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора - главного военного прокурора. НАБУ открыло дело в отношении Матиоса из-за невозвращения экс-главе Налоговой службы в Харьковской области Денисюку изъятого имущества.