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  • У Хмельницькій області завідуюча психоневрологічним інтернатом змушувала пацієнтів працювати на її сина
22 жовтня 2019, вівторок, 20:37 15
Події 2019-10-22T20:41:33+03:00
Українські Новини
У Хмельницькій області завідуюча психоневрологічним інтернатом змушувала пацієнтів працювати на її сина

У Хмельницькій області завідуюча психоневрологічним інтернатом змушувала пацієнтів працювати на її сина

Нацполіція, Хмельницька область, Торгівля людьми, Експлуатація людей

У Хмельницькій області завідуюча господарством інтернату регулярно надавала місцевому підприємцю пацієнтів закладу для примусових фізичних робіт. Про це передає Національна поліція.

В ході розслідування правоохоронцями було встановлено, що зав. господарством психоневрологічного закладу області надавала від 5 до 10 пацієнтів для трудової експлуатації приватній особі, якою виявився її син.

Під час одного з обшуків на території підприємства працівники поліції зафіксували факт перебування там 5 пацієнтів інтернату, які на той час займалися пересіюванням зерна.

На даний момент досудове розслідування триває. Завідуючій та її синові оголошено про підозру відповідно до ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу. У разі підтвердження злочину, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, 170 українців постраждали від торгівлі людьми у 1-му півріччі 2019 року.

Крім того, в Запорізькій області директор інтернату здавав в оренду хлопчиків по 1000 гривень.

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