Директор интерната сдавал в аренду мальчиков по 1000 гривен

В Запорожской области полиция разоблачила руководителя интерната, который предоставлял несовершеннолетних подопечных посторонним лицам для выполнения тяжелой работы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.\r\nПравоохранителям поступила оперативная информация о том, что руководитель одного из интернатов за вознаграждение отсылает малолетних воспитанников учреждения на частные объекты для использования их в качестве рабочей силы.\r\n10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области и спецназ "КОРД" разоблачили директора после получения гонорара в размере 1000 гривен. Столько заказчик заплатил ему за работу 4 мальчиков в возрасте до 14 лет. Дети выполняли строительные работы в его частном домовладении в поселке городского типа Приазовское.\r\nИнтернат под Запорожьем. Фото: zp.npu.gov.ua\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСейчас решается вопрос о задержании директора интерната в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия.\r\nПродолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.\r\nТем временем сообщалось, что в детские дома перестанут принимать детей с 2020 года.