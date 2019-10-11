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11 октября 2019, пятница, 16:52 47
Общество 2019-10-11T16:52:50+03:00
Українські Новини
Директор интерната сдавал в аренду мальчиков по 1000 гривен

Директор интерната сдавал в аренду мальчиков по 1000 гривен

Интернат под Запорожьем. Фото: zp.npu.gov.ua
Интернат под Запорожьем. Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области полиция разоблачила руководителя интерната, который предоставлял несовершеннолетних подопечных посторонним лицам для выполнения тяжелой работы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что руководитель одного из интернатов за вознаграждение отсылает малолетних воспитанников учреждения на частные объекты для использования их в качестве рабочей силы.

10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области и спецназ "КОРД" разоблачили директора после получения гонорара в размере 1000 гривен. Столько заказчик заплатил ему за работу 4 мальчиков в возрасте до 14 лет. Дети выполняли строительные работы в его частном домовладении в поселке городского типа Приазовское.

Интернат под Запорожьем. Фото: zp.npu.gov.uaИнтернат под Запорожьем. Фото: zp.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о задержании директора интерната в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Тем временем сообщалось, что в детские дома перестанут принимать детей с 2020 года.

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