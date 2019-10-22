ДБР почало розслідування зловживання митниками при закупівлі сканерів для ДФС, - Варченко

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем працівниками Державної митної служби при закупівлі 7 сканерів для Державної фіскальної служби.

Про це перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Учора під час свого прес-бріфінгу глава Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про те, що Державна фіскальна служба закупила сканери для перевірки вмісту авто, що проходять митний контроль, із порушеннями законодавства. З його слів, замість 7 сканерів було придбано лише 4, проте й вони не працюють. Також він оприлюднив інформацію щодо сканерів на інших пунктах пропуску: їх було встановлено з порушеннями, й тепер їх потрібно перевстановити, витративши на це додаткові кошти платників податків. Справа серйозна, тож Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за цим фактом", - написала вона.

Варченко також зазначила, що відповідні дані вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даними слідства, замість 7 сканерів було придбано лише 4, які було встановлено з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів та дозволів. Крім того, встановлені сканери не функціонують, а деякі комплекси було побудовано за подвійну оплату.

Дії працівників митниці завдали збитків державному бюджету та зашкодили державним інтересам. Кваліфікуються вони за ч.2 ст. 364 КК України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше митники попалися на хабарі в 1,6 тис. доларів у Житомирській області.

Крім того, НАБУ і ДБР прийшли з обшуками до фіскалів Львівської області.