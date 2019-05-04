НАБУ и ГБР пришли с обысками к фискалам Львовской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и следователи Госбюро расследований (ГБР) пришли с обысками к отдельным должностным лицам Главуправления Государственной фискальной службы во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении, размещенном на странице НАБУ в Facebook.\r\nОтмечается, что следственные действия начались по месту их работы накануне вечером под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры.\r\nПомимо этого, обыски также проводятся в ряде компаний.\r\nСообщается, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные.\r\nПредварительная правовая квалификация - ст 205 ч.2, 364 ч.2 Уголовного кодекса Украины.\r\n\r\nНапомним, ранее НАБУ провело обыски у гендиректора "Укроборонпрома" Букина.\r\nПеред этим НАБУ начало расследовать обнародованные журналистами программы "Наші гроші с Денисом Бігусом" факты коррупции в оборонной сфере. "Укроборонпром" назвал "некорректными" обнародованные данные про откаты Гладковского.\r\nПозже НАБУ открыло еще одно дело по хищениям в "Укроборонпроме".