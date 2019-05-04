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04 мая 2019, суббота, 10:46 205
Силовые структуры 2019-05-04T11:01:53+03:00
Українські Новини
НАБУ и ГБР пришли с обысками к фискалам Львовской области

НАБУ и ГБР пришли с обысками к фискалам Львовской области

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и следователи Госбюро расследований (ГБР) пришли с обысками к отдельным должностным лицам Главуправления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице НАБУ в Facebook.

Отмечается, что следственные действия начались по месту их работы накануне вечером под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры.

Помимо этого, обыски также проводятся в ряде компаний.

Сообщается, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные.

Предварительная правовая квалификация - ст 205 ч.2, 364 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее НАБУ провело обыски у гендиректора "Укроборонпрома" Букина.

Перед этим НАБУ начало расследовать обнародованные журналистами программы "Наші гроші с Денисом Бігусом" факты коррупции в оборонной сфере. "Укроборонпром" назвал "некорректными" обнародованные данные про откаты Гладковского.

Позже НАБУ открыло еще одно дело по хищениям в "Укроборонпроме".

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