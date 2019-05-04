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04 мая 2019, суббота, 13:14 92
Силовые структуры 2019-05-04T13:15:05+03:00
Українські Новини
Таможенники попались на взятке в 1,6 тыс. долларов в Житомирской области

Таможенники попались на взятке в 1,6 тыс. долларов в Житомирской области

Взятка таможенникам. Фото: ГБР
Взятка таможенникам. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало 3 таможенников по подозрению в получении взятки в размере 1,6 тыс. долларов в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

Согласно ему, следователи теруправления ГБР в Хмельницком установили, что должностные лица Житомирской таможни вымогали средства от предприятий, предоставляющих брокерские услуги.

По данным следствия, начальник таможенного поста "Житомир-центральный" по предварительному сговору с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически требовали и получали деньги от предприятий.

Деньги таможенники требовали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, как экспорт, так и импорт, в результате чего в целом получили средства на сумму 1 650 долларов.

Неправомерную выгоду чиновники получали частями.

При получении одной из частей неправомерной выгоды в размере 400 долларов США таможенников задержали.

Проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностными лицами) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

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