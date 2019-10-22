Україна і Марокко домовилися про екстрадицію і передачу засуджених осіб

Україна і Марокко домовилися про екстрадицію і передачу засуджених осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, передають Українські Новини.

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць під час робочого візиту до Марокко підписала з міністром юстиції Марокко Мохаммедом Бен Абделькадером договори про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію, передачу засуджених осіб та про правову допомогу у цивільних та комерційних справах.

Договір про правову допомогу в кримінальних справах та екстрадицію передбачає зобов'язання України і Марокко видавати одна одній громадян, які переслідуються компетентними органами за правопорушення або з метою виконання вироку.

Договір про передачу засуджених осіб сприятиме реалізації права засуджених відбувати покарання у державі їх громадянства.

Договір про правову допомогу у цивільних та комерційних справах створює правову базу для міжнародного співробітництва компетентних органів у сфері цивільного судочинства, дозволяє громадянам звертатися в судові органи іншої держави з метою захисту прав та інтересів, а також визначає механізм взаємного виконання доручень про вручення документів і надання доказів, взаємного визнання та виконання судових рішень.

Крім цього, представники держав підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами юстиції двох країн, який забезпечить можливість обміну знаннями та досвідом між фахівцями міністерств правової, законодавчої, організаційної і функціональної сферах.

Як повідомляли Українські Новини, Молдова пообіцяла допомогти екстрадувати в Україну скандального суддю Чауса.

Раніше Україна видала Італії молдаванина, заочно засудженого за вбивство.

Також Україна підписала угоду з Аргентиною про передачу засуджених.