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13 мая 2019, понедельник, 18:01 130
Судебная власть 2019-05-13T18:05:51+03:00
Українські Новини
Украина выдала Италии молдаванина, заочно осужденного за убийство

Украина выдала Италии молдаванина, заочно осужденного за убийство

Украина выдала Италии гражданина Молдовы, заочно осужденного за убийство итальянского адвоката Антонио Колачоппо.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области, передают Українськi Новини.

"Прокуратура Черновицкой области по запросу компетентных органов Итальянской Республики, обеспечила выполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины и международных соглашений об экстрадиции гражданина Республики Молдова", - сказано в нем.

Указанный гражданин разыскивался правоохранительными органами Италии с целью ареста для исполнения решения суда от 7 марта 2003 года.

Данным решением суда молдаванин приговорен к 30 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянского адвоката.

Преступник был задержан украинским пограничниками 12 января текущего года в пункте пропуска "Мамалыга" в Черновицкой области.

Известный итальянский адвокат Колачоппо был убит в 1999 году.

Преступники похитили у юриста 200 тыс. евро.

Как сообщали Українськi Новини, Украина просит США выдать бойца ММА, подозреваемого в убийстве известного журналиста.

Также суд выпустил из тюрьмы и дал украинское гражданство российскому банкиру, которого ищет РФ

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