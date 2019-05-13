Украина выдала Италии молдаванина, заочно осужденного за убийство

Украина выдала Италии гражданина Молдовы, заочно осужденного за убийство итальянского адвоката Антонио Колачоппо.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области, передают Українськi Новини.

"Прокуратура Черновицкой области по запросу компетентных органов Итальянской Республики, обеспечила выполнение требований Уголовного процессуального кодекса Украины и международных соглашений об экстрадиции гражданина Республики Молдова", - сказано в нем.

Указанный гражданин разыскивался правоохранительными органами Италии с целью ареста для исполнения решения суда от 7 марта 2003 года.

Данным решением суда молдаванин приговорен к 30 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянского адвоката.

Преступник был задержан украинским пограничниками 12 января текущего года в пункте пропуска "Мамалыга" в Черновицкой области.

Известный итальянский адвокат Колачоппо был убит в 1999 году.

Преступники похитили у юриста 200 тыс. евро.

Как сообщали Українськi Новини, Украина просит США выдать бойца ММА, подозреваемого в убийстве известного журналиста.

Также суд выпустил из тюрьмы и дал украинское гражданство российскому банкиру, которого ищет РФ