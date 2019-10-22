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22 жовтня 2019, вівторок, 17:50 14
ЗМІ 2019-10-22T19:00:02+03:00
Українські Новини
Європейська федерація журналістів вимагає від "ДНР" звільнити журналіста Асєєва

Європейська федерація журналістів вимагає від "ДНР" звільнити журналіста Асєєва

ДНР, Затримання журналіста, Новини ДНР, Станіслав Асєєв

Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) закликає самопроголошену "Донецьку народну республіку" негайно звільнити українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

Про це йдеться в повідомленні федерації, передають Українські Новини.

"Європейська федерація журналістів була шокована цим рішенням і повторила свій заклик до негайного звільнення Асєєва", - написано в ньому.

Генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес заявив, що звернення з Асєєвом і його вирок є грубим порушенням свободи ЗМІ.

"15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і заборона займатися журналістською діяльністю - це неприховані, жорстокі репресії проти журналіста, який здійснює своє право говорити правду з окупованого Донбасу", - зауважив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Російський союз журналістів і працівників ЗМІ закликав усі офіційні та громадські російські організації вплинути на звільнення Асєєва.

ЄФЖ і раніше закликала звільнити українського журналіста.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок "Верховний суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" засудив до 15 років позбавлення волі українського журналіста Асєєва.

Тим часом у НСЖУ назвали "жорстокими репресіями" вирок журналісту Асєєву в Донецьку.

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