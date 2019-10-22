Європейська федерація журналістів вимагає від "ДНР" звільнити журналіста Асєєва

Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) закликає самопроголошену "Донецьку народну республіку" негайно звільнити українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

Про це йдеться в повідомленні федерації, передають Українські Новини.

"Європейська федерація журналістів була шокована цим рішенням і повторила свій заклик до негайного звільнення Асєєва", - написано в ньому.

Генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес заявив, що звернення з Асєєвом і його вирок є грубим порушенням свободи ЗМІ.

"15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і заборона займатися журналістською діяльністю - це неприховані, жорстокі репресії проти журналіста, який здійснює своє право говорити правду з окупованого Донбасу", - зауважив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Російський союз журналістів і працівників ЗМІ закликав усі офіційні та громадські російські організації вплинути на звільнення Асєєва.

ЄФЖ і раніше закликала звільнити українського журналіста.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок "Верховний суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" засудив до 15 років позбавлення волі українського журналіста Асєєва.

Тим часом у НСЖУ назвали "жорстокими репресіями" вирок журналісту Асєєву в Донецьку.