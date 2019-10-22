У Миколаєві затримали чоловіка, який розкладав по місту людські черепи

В Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який розносив по місту людські черепи та приніс один із запискою під двері жінці, з якою раніше мав стосунки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Миколаївській області.

"Сьогодні вночі до поліції Заводського району звернулась жінка, яка повідомила, що на порозі біля дверей своєї квартири вона знайшла людський череп із запискою особистого характеру. Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки. 27-річного чоловіка розшукали оперативники Заводського відділу поліції неподалік церкви по вул. Садовій. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, також справа його рук", - йдеться в ньому.

Зазначається, що 21 жовтня в урні для сміття поблизу зупинки громадського транспорту на перехресті вул. Садової та пр. Центрального перехожі знайшли череп.

Чоловік сам показав правоохоронцям, де взяв черепи. Виявилось, що чоловік дістав їх зі старовинного склепу на кладовищі по вул. Степовій. Там він і облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив прямо у склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання.

Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 297 ККУ "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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Як повідомляли Українські Новини, на одній з заправок Миколаєва виявили тіла трьох мертвих співробітників.

Крім того, раніше у Миколаєві невідомий повідомив про мінування всіх лікарень та пологового будинку.