Колишнього заступника міністра економіки Бровченка затримали за підозрою в держзраді

Служба безпеки України затримала колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка за підозрою в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.



"Служба безпеки України затримала екс-заступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді за нанесення наймасштабнішої шкоди обороноздатності нашої держави", - сказано в ньому.



Оперативники і слідчі СБУ встановили, що заступник міністра, посадовці держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.



Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і поставку лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйонів доларів.



В результаті незаконної угоди авансовий платіж в розмірі більше ніж 8,2 мільйона американських доларів було переведено на рахунки фіктивних офшорних підприємств і присвоєно учасниками схеми. При цьому іноземна компанія устаткування Україні не постачала. Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних Сил боєприпасами під час протидії російській агресії.



22 жовтня контррозвідка СБУ затримала в міжнародному аеропорту "Бориспіль" колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Крім того, 17 жовтня в Києві співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства "Безпека" та представника іноземної компанії. Громадянину України оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада), іноземцю за ч. 4 ст. 27 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України за підбурювання посадових осіб до вчинення протиправних дій.



Держчиновнику вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 2,8 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іноземцю.



За місцем проживання і роботи фігурантів проведені обшуки, за результатами яких вилучено документи та інші носії інформації, що свідчать про їх причетність до скоєння протиправної діяльності на шкоду інтересам України.



Як повідомляли Українські Новини, раніше Служба безпеки України почала розслідувати можливу роботу на російські спецслужби колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, спрямовану на зрив виробництва великокаліберних снарядів в Україні.



Директором ДП "Український центр "Безпека" є Владислав Глазунов, а заступником міністра економіки, що відповідав за оборонну сферу, з липня 2016 року по вересень 2019 року був Юрій Бровченко.