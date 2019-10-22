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22 жовтня 2019, вівторок, 15:08 17
ЗМІ 2019-10-22T16:45:03+03:00
Українські Новини
Люди зі всього світу дізнаються новини з соцмереж, а не ТБ: інтернет вперше обійшов телевізор

Люди зі всього світу дізнаються новини з соцмереж, а не ТБ: інтернет вперше обійшов телевізор

ЗМІ, Соціальні мережі, Інтернет, Телебачення
Соціальні мережі. Фото: pixabay
Соціальні мережі. Фото: pixabay

У 2019 році вперше соціальні мережі як джерела новин за популярностю обійшли телебачення в той час, як довіра українців до газет і телебачення істотно знизилася.

Про це сказано в опитуванні InMind на замовлення міжнародної громадської організації Internews при фінансуванні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), передають Українські Новини.

Респондентам ставилося запитання: "Якими засобами масової інформації ви користувалися протягом останніх 30 днів для отримання новин?".

68% опитаних назвали джерелами новин соцмережі, 66% - ТВ, 59% - новинні сайти, 18% - радіо, 15% - друковані ЗМІ (у 2018 році 77% опитаних назвали джерелами новин телебачення, 60% - новинні сайти, 53% - соцмережі, 26% - радіо, 21% - друковані ЗМІ).

При цьому на питання "якою соціальною мережею ви переважно користуєтеся для отримання новин?", 49% респондентів вибрали Facebook, 25% - Youtube, 18% - Viber, 10% - Instagram, 6% - Telegram і 4% - Вконтакте.

Кількість користувачів інтернету збільшилася до 85% опитаних, порівняно з 82% в 2018 і 77% в 2017 році. Серед користувачів інтернету 72% користуються ним кожен день, 9% - 2-4 рази на тиждень, 2% - раз на тиждень.

Основними цілями користування інтернетом є використання служб миттєвих повідомлень (77%), пошук необхідної інформації (71%), відвідування і спілкування в соцмережах (61%). Було опитано 4 056 людей у віці від 18 до 65 років у період червень-липень. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.

Як повідомляли Українські Новини, США виділять $1 млн на розвиток вільного інтернету в Україні. Також українці стали менше дивитися кабельне ТБ і більше "сидіти" в інтернеті.

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