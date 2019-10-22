Доверие украинцев к газетам и телевидению существенно снизилось

В 2019 году доверие украинцев к традиционным СМИ снизилось в среднем на 11% по сравнению с 2018 годом в то время, как министр культуры поддерживает уголовную ответственность СМИ за манипуляции и фейки

Об этом говорится в опросе InMind по заказу международной общественной организации Internews при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID), передают Українські Новини.

Респондентам задавался вопрос: "Насколько вы доверяете новостям?".

Среди общенациональных СМИ интернет-изданиям доверяют 51% опрошенных (в 2018 – 58%), телевидению – 49% (в 2018 – 61%), радио – 22% (в 2018 – 39%), печатным СМИ – 19% (в 2018 - 33%).

Среди региональных СМИ интернет-изданиям доверяют 44% опрошенных (в 2018 – 52%), телевидению – 41% (в 2018 – 56%), печатным СМИ – 20% (в 2018 - 35%), радио – 19% (в 2018 – 34%).

При всеобщем снижении уровня доверия к СМИ, в Полтавской области наблюдается повышение доверия: к национальному телевидению на 19% (в 2018 – 49%), к национальным интернет СМИ на 20% (в 2018 – 44%).

По результатам фокус-групповых дискуссий исследователи выяснили, что общее снижение доверия к СМИ связано в основном с политическими кампаниями и насыщенностью новостей именно политического характера, заказным характером и заангажированностью новостей.

Было опрошено 4 056 человек в возрасте от 18 до 65 лет в период июнь-июль. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году 43,3 % украинцев не доверяли отечественным СМИ, 76,3% - российским. Тем временем "Сегодня" приостановило выпуск газеты.