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22 жовтня 2019, вівторок, 14:46 10
Суспільство 2019-10-22T16:45:03+03:00
Українські Новини
Довіра українців до газет і телебачення істотно знизилася

Довіра українців до газет і телебачення істотно знизилася

ЗМІ, Телебачення, довіра, інтернет-видання, засоби масової інформації
Газети. Фото: pixabay
Газети. Фото: pixabay

У 2019 довіра українців до традиційних ЗМІ знизилася в середньому на 11% порівняно з 2018 роком у той час, як міністр культури підтримує кримінальну відповідальність ЗМІ за маніпуляції і фейки.

Про це сказано в опитуванні InMind на замовлення міжнародної громадської організації Internews при фінансуванні Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), передають Українські Новини.

Респондентам ставилося запитання: "Наскільки ви довіряєте новинам?".

Серед загальнонаціональних ЗМІ інтернет-виданням довіряють 51% опитаних (в 2018 - 58%), телебаченню - 49% (в 2018 - 61%), радіо - 22% (в 2018 - 39%), друкованим ЗМІ - 19% (в 2018 - 33%).

Серед регіональних ЗМІ інтернет-виданням довіряють 44% опитаних (в 2018 - 52%), телебаченню - 41% (в 2018 - 56%), друкованим ЗМІ - 20% (в 2018 - 35%), радіо - 19% (в 2018 - 34%).

При загальному зниженні рівня довіри до ЗМІ, в Полтавській області спостерігається підвищення довіри: до національного телебачення на 19% (в 2018 - 49%), до національних інтернет ЗМІ на 20% (в 2018 - 44%). За результатами фокус-групових дискусій дослідники з'ясували, що загальне зниження довіри до ЗМІ пов'язане в основному з політичними кампаніями і насиченістю новин саме політичного характеру, замовним характером і заангажованістю новин.

Було опитано 4 056 людей у віці від 18 до 65 років у період червень-липень. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році 43,3 % українців не довіряють вітчизняним ЗМІ, 76,3% - російським. Тим часом "Сегодня" припинило випуск газети.

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