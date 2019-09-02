"Сегодня" приостановит выпуск газеты

Информационный бренд "Сегодня" сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов и перестанет выпускать газету под названием "Сегодня". Об этом сообщает пресс-служба "Медиа Группы Украина".

"В "Медиа Группе Украина" принято решение приостановить издание газеты "Сегодня". 27 сентября 2019 выйдет последний номер ежедневной газеты. В дальнейшем в режиме 24/7 мы, как и раньше, будем предоставлять актуальную и важную информацию на сайте и в теленовостях", - говорится в сообщении.

"За последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват Internet вырос на 60%. В Украине закрылось немало газет и журналов, оставшиеся игроки на рынке уже не в состоянии поддерживать инфраструктуру, необходимую для его существования. Целые сегменты рынка перестали существовать - обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 000 минус, где газеты традиционно читали. Нет смысла печатать газету и не иметь возможности ее распространить. Поэтому мы решили приостановить выпуск ежедневной газеты и сосредоточить усилия на развитии сайта и ТВ-новостей", - цитирует пресс-служба слова Андрея Романенко, генерального директора "Сегодня Мультимедиа".

Романенко также отметил, что всем сотрудникам будут предложены существующие в Группе возможности для трудоустройства или обеспечены справедливые условия увольнения".

Как сообщали Українські Новини, в НСЖУ заявили, что Гройсман, Омелян и Смилянский возглавили антирейтинг "врагов реформирования прессы".

Тем временем, Министерство инфраструктуры инициирует повышение тарифов акционерного общества "Укрпочта" на доставку периодических изданий в среднем на 15% с 1 января 2020 года, а участники Всеукраинского совещания редакторов просят Кабмин уволить Смилянского с должности гендиректора "Укрпочты".

