У Полтавській області застрелився депутат райради, - ЗМІ

У селищі Шишаки 21 жовтня застрелився 55-річний депутат місцевої райради від партії "Батьківщина" Володимир Петренко. Таку інформацію розповсюдила прес-служба Головного управління поліції в Полтавській області, повідомляє місцеве видання "Полтава".

В поліцію о 13:00 зателефонувала дружина загиблого. Попередньо відомо, що депутат Шишацького районного вистрілив собі в голову з рушниці, яка була зареєстрована на нього.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК (Умисне вбивство). Ця процедура потрібна, щоб слідчі могли перевірити всі можливі версії загибелі депутата.

Як повідомив "Poltavske.TV" з посиланням на власні джерела, загиблий - Володимир Петренко, 1964 р. н., член ВО "Батьківщина", директор ТОВ "Будсервіс".

На виборах Шишацького райради в 2015 році Петренко очолював список "Батьківщини".

Як повідомляли Українські Новини, поліцейський застрелився під час несення служби в Рівному.

Раніше також застрелився Дмитро Тимчук: тіло зі смертельним пораненням виявила його дружина.