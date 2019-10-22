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22 жовтня 2019, вівторок, 14:04 14
Силові структури 2019-10-22T16:15:03+03:00
Українські Новини
Для ЗСУ розроблено нову зброю "Тихий грім", перші льотні випробування успішно пройдені

Для ЗСУ розроблено нову зброю "Тихий грім", перші льотні випробування успішно пройдені

ЗСУ, випробування зброї, Зброя

В Україні розробили для ЗСУ нову зброю для знищення ворожих цілей на великій відстані, яке не знищує об'єкти цивільної інфраструктури і не шкодить мирному населенню. Інноваційна розробка називається Тихий грім ST-35, або просто Грім. Про розробку повідомляє Defense Express Channel.

Грім знаходиться на завершальній стадії розробки, перший етап льотних випробувань пройшов успішно.

Тихий грім ST-35 - засіб розвідки і поразки ворожих цілей, що знаходяться на значній відстані. Боєприпас з допомогою мультикоптера (він ж виконує функцію ретранслятора) запускається вертикально з закритої позиції, ураження цілі відбувається також вертикальним пікіруванням на неї. Корпус виконаний з композитних матеріалів (скло - і углеволокно).

Бойова частина розташована в носовій частині, має довжину близько 300 мм і завширшки 90-100 мм Весь комплекс – а це три боєприпасу, є одноразовими, вкладається в три тактичних рюкзака вагою до 15 кг, що дає можливість переміщатися розрахунку на необхідні позиції. Час розгортання комплексу не більше 15-20 хвилин.

Як повідомляли раніше Українські Новини, Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64.

А також раніше "Укроборонпром" показав майбутній українсько-турецький безпілотник.

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