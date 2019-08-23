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23 августа 2019, пятница, 09:06 9
Общество 2019-08-23T09:06:44+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник

"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник

БПЛА Akıncı относится к новому
БПЛА Akıncı относится к новому "тяжелого" класса беспилотников. Фото: ukroboronprom.com.ua

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Defence. Беспилотник нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил, передают в "Укроборонпроме".

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин отметил, что одной из ключевых преимуществ аппарата станет возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах.

БПЛА Akıncı относится к новому БПЛА Akıncı относится к новому "тяжелого" класса беспилотников. Фото: ukroboronprom.com.ua

Говорится о боеприпасах вес которых достигает сотен килограмм. Украинские двигатели в конструкции беспилотника позволили существенно нарастить мощность и обеспечить значительную грузоподъемность, скорость и высоту полета аппарата. Вместе с тем эти двигатели экономичны и просты в обслуживании.

БПЛА Akıncı относится к новому "тяжелого" класса беспилотников, высота полета которого составляет более 12 километров, а размах крыльев – 20 метров. Он способен поднять в воздух более 1000 килограммов вооружения и находиться в полете сутки.

Аппарат будет оснащен самыми передовыми системами наблюдения, а также будет вооружаться управляемыми ракетами, обычными и высокоточными бомбами.

Главной задачей совместного предприятия является объединение мощностей оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Как сообщали Українськi Новини, Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.

В 2018 году "Укроборонпром" увеличил доход на 32%.

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