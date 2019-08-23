"Укроборонпром" показал будущий украинско-турецкий беспилотник

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкого предприятия Baykar Defence. Беспилотник нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил, передают в "Укроборонпроме".

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин отметил, что одной из ключевых преимуществ аппарата станет возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах.

БПЛА Akıncı относится к новому "тяжелого" класса беспилотников. Фото: ukroboronprom.com.ua

Говорится о боеприпасах вес которых достигает сотен килограмм. Украинские двигатели в конструкции беспилотника позволили существенно нарастить мощность и обеспечить значительную грузоподъемность, скорость и высоту полета аппарата. Вместе с тем эти двигатели экономичны и просты в обслуживании.

БПЛА Akıncı относится к новому "тяжелого" класса беспилотников, высота полета которого составляет более 12 километров, а размах крыльев – 20 метров. Он способен поднять в воздух более 1000 килограммов вооружения и находиться в полете сутки.

Аппарат будет оснащен самыми передовыми системами наблюдения, а также будет вооружаться управляемыми ракетами, обычными и высокоточными бомбами.

Главной задачей совместного предприятия является объединение мощностей оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

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В 2018 году "Укроборонпром" увеличил доход на 32%.