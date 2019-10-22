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22 жовтня 2019, вівторок, 13:54 34
Суспільство 2019-10-22T16:47:25+03:00
Українські Новини
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії

Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії

Комунальні тарифи, субсидії, верифікація, Пільги
Субсидії. Фото: m.gorod.cn.ua
Субсидії. Фото: m.gorod.cn.ua

В той час, як Кабмін збільшив з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства норму плати за жилилищно-комунальні послуги з травня 2020 року при призначенні субсидій, Міністерство соціальної політики має намір перевіряти отримувачів субсидій в рамках нового механізму фінансування житлових субсидій і виплат пільг на оплату житлово-комунальних послуг з 1 жовтня.

Про це йдеться у відповіді Міністерства на запит Українських Новин.

Так, в рамках проведення перевірок субсидіантів, в деяких випадках проводитимуться обстеження матеріально-побутових умов проживання домогосподарства.

В такому випадку субсидії призначаються за рішенням комісії, створеної районними держадміністраціями, виконавчими органами місцевих, районних рад на підставі акта обстеження умов проживання одержувача субсидії.

Рішення про відмову в призначенні субсидії приймаються такою комісією протягом 30 календарних днів з дня прийняття органом з питань соцзахисту рішення про направлення документів субсидианта на розгляд комісії.

У цілому перевірка субсидіантів здійснюється шляхом звірки даних з державними реєстрами Міністерства внутрішніх справ, Міграційної служби, а також з реєстрами про наявність квартир, будинків і транспортних засобів.

При цьому уповноважені структурні підрозділи з питань соцзахисту безкоштовно, в 10-денний строк можуть отримати запитувану інформацію про одержувачів субсидій від підприємств і організацій для проведення перевірок.

Перевірка достовірності даних субсидіанта може проводитися як до призначення субсидії, так і під час її отримання.

Згідно з повідомленням на сайті Мінсоцполітики, новий механізм виплати пільг передбачає, що гроші будуть передаватися людям, а не підприємствам-постачальникам послуг.

При цьому отримання допомоги можливе шляхом безготівкової монетизації (Ощадбанк автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, а за підсумками опалювального сезону зекономлені гроші можна зняти по закінченню опалювального періоду (раз у рік) або готівковій монетизації (коли одержувач пільги може відкрити рахунок в одному з 38 уповноважених банків (або через виплатні об'єкти Укрпошти) і кожен місяць отримувати "живі" гроші).

У разі вибору готівкової монетизації, заява на відповідну послугу потрібно подати до 15 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, размер субсидії збільшився у вересні. Тим часом Пенсійний фонд відзвітував про сумі, спрямованої на субсидії.

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