Пєсков поскаржився, що "нормандскому формату зараз важко" і звинуватив одну з сторін в непостійності

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє про складнощі організації зустрічі лідерів нормандської четвірки з-за нових підходів і запитів однієї із сторін". Про це він сказав у вівторок, 22 жовтня, пише ТАСС.

"Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте позицію президента РФ Володимира Путіна, спочатку підготовка, потім - саміт. Зараз підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї із сторін. Нормандскому формату зараз важко", - констатував представник Кремля.

Він розповів, що саме лідери "четвірки" погодили комплекс мінських домовленостей, проте "зараз одна із сторін - учасниць нормандського формату допускає відходження від цього комплексу домовленостей, ускладнюючи тим самим підготовку до можливого і настільки необхідному наступного саміту".

Як повідомляли Українські Новини, Меркель заявила про підготовку нової зустрічі в нормандському форматі в Парижі.

Тим часом США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі".