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22 жовтня 2019, вівторок, 13:19 11
Зовнішня політика 2019-10-22T14:08:38+03:00
Українські Новини
Зеленський запропонував Бразилії перезапустити спільний космічний проект

Зеленський запропонував Бразилії перезапустити спільний космічний проект

Космос, Президент України, Володимир Зеленський, Бразилія, Жаїр Болсонару
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

У той час, як космос тепер можуть підкорювати суб'єкти всіх форм власності, Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Бразилії Жаїром Болсонару перезапуск спільного космічного проекту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії обговорив низку економічних питань та ініціатив з бразильським колегою Жаїром Болсонару... Під час зустрічі також обговорили перспективи співпраці в космічній галузі. Українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проект із використанням космодрому "Алкантара", - сказано в ньому.

Під час розмови сторони зазначили взаємну зацікавленість у розширенні товарообігу.

"Бразилія - ​​наш головний торговий партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні й українських - у Бразилії... У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз представляємо чимало проектів, які показують, що в Україну вкладати вигідно", - сказав Зеленський.

Болсонару запросив Зеленського в Бразилію та погодився на його запрошення відвідати Україну в 2020 році.

22 вересня 2004 року набрав чинності українсько-бразильський договір про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі "Алкантара". Згідно з угодою, Україна в особі КБ "Південне" і державного підприємства "Південмаш" має розробити і виготовити ракету-носій "Циклон-4". У грудні 2007 року українсько-бразильське спільне підприємство Alcantara Cyclon Space почало монтажно-випробувальні роботи проекту з будівництва в Бразилії стартового комплексу для запуску ракет-носіїв "Циклон-4".

Як повідомляли Українські Новини, десятки тисяч бразилійок мітингували проти кандидата в президенти через його сексистські висловлювання. Пізніше новий президент Бразилії посварився з Макроном через його дружину.

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