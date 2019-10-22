Зеленський запропонував Бразилії перезапустити спільний космічний проект

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Японії обговорив низку економічних питань та ініціатив з бразильським колегою Жаїром Болсонару... Під час зустрічі також обговорили перспективи співпраці в космічній галузі. Українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проект із використанням космодрому "Алкантара", - сказано в ньому.

Під час розмови сторони зазначили взаємну зацікавленість у розширенні товарообігу.

"Бразилія - ​​наш головний торговий партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні й українських - у Бразилії... У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз представляємо чимало проектів, які показують, що в Україну вкладати вигідно", - сказав Зеленський.

Болсонару запросив Зеленського в Бразилію та погодився на його запрошення відвідати Україну в 2020 році.

22 вересня 2004 року набрав чинності українсько-бразильський договір про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі "Алкантара". Згідно з угодою, Україна в особі КБ "Південне" і державного підприємства "Південмаш" має розробити і виготовити ракету-носій "Циклон-4". У грудні 2007 року українсько-бразильське спільне підприємство Alcantara Cyclon Space почало монтажно-випробувальні роботи проекту з будівництва в Бразилії стартового комплексу для запуску ракет-носіїв "Циклон-4".

Як повідомляли Українські Новини, десятки тисяч бразилійок мітингували проти кандидата в президенти через його сексистські висловлювання. Пізніше новий президент Бразилії посварився з Макроном через його дружину.