У Києві та 4 областях до опалення підключено більше як половину шкіл і лікарень

За станом на 08:30 22 жовтня в 4 областях і Києві до опалення підключено більше половини соціальних об'єктів.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Триває підключення до опалення житлового фонду у Київській (4,3%), Вінницькій (27,0%), Дніпропетровській (30,2%), Харківській (35,7%), Запорізькій (4,6%) та Донецькій (7,7%) областях.

У порівнянні з 21 жовтня не змінюється частка підключених до опалення житлових будинків у Хмельницькій (4,9%), Івано-Франківській (73,7%), Полтавській (0,3%), Житомирській (41,2%), Рівненській (18,1%) та Сумській (28,9%) областях.

У Волинській області подача тепла в житловий фонд призупинена.

Більше половини об'єктів соціальної сфери підключено до опалення у Житомирській (66,2%), Івано-Франківській (63,8%), Сумській (78,7%) та Полтавській (61,5%) областях.

Триває підключення до опалення об'єктів соцсфери у Київській (29,2%), Закарпатській (34,9%), Рівненській (35,7%), Вінницькій (37,6%), Миколаївській (23,1%), Кіровоградській (48,6%), Черкаській (49,0%), Чернігівській (35,5%), Запорізькій (7,1%), Дніпропетровській (29,7%), Полтавській, Харківській (45,9%) та Донецькій (27,8%) областях.

У порівнянні з 21 жовтня не змінюється частка підключених до опалення соціальних об'єктів у Тернопільській (11,0%), Львівській (0,2%), Житомирській, Хмельницькій (12,7%), Івано-Франківській, Сумській і Луганській (40,2%) областях.

Частка підключення систем опалення об'єктів соцсфери незначно знизилася у Волинській області (1,5% порівняно з 1,6% на 21 жовтня).

У Києві до опалення підключено 93,9% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Стан підключення до опалення. Інфографіка: Мінрегіон

Як повідомляли Українські Новини, з 28 жовтня в Україні очікується значне похолодання.

КМДА спростовує інформацію про підвищення тарифів на опалення в Києві.