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22 жовтня 2019, вівторок, 12:39 8
Події 2019-10-22T16:45:05+03:00
Українські Новини
У Прикарпатті спалахнули масштабні лісові пожежі

У Прикарпатті спалахнули масштабні лісові пожежі

Лісові пожежі

Більше восьми гектарів лісу горить у трьох районах Івано-Франківській області, рятувальники борються з вогнем. Про це 22 жовтня повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Вдень раніше вранці до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу сухої трави, чагарників, повалених дерев і листяної підстилки на площі 5 га на території лісового масиву, що належить Богородчанскому спецагролесхозу в селі Кривець Богородчанського району.

"О 12:36 пожежа локалізована, гасіння триває. Причина виникнення пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

того ж дня вранці в селі Лючки Косівського району виникла пожежа сухої трави, чагарників і листяної підстилки на площі 1,5 га на території лісового масиву, що належить Косівському районному підприємству Райагроліс. Причина виникнення пожежі встановлюється.

У другій половині дня в селі Пасічна Надвірнянського району сталося загоряння сухої трави, листяної підстилки, чагарників на площі 2 га у лісовому масиві, що належить Пасечнянскому лісництва Надвірнянського держлісгоспу. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Всього за минулу добу рятувальники Прикарпаття ліквідували 15 пожеж сухої трави та сміття.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області в лісі сталася масштабна пожежа.

Раніше під Борисполем згоріло 10 га пшениці.

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