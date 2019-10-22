Жетони та талони поки залишаються: в Києві відклали запуск електронного квитка

Запуск електронного квитка у Києві, який був запланував на 1 листопада, переноситься. Про це повідомив "Сьогодні" Юрій Назаров, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Відзначимо, 30 жовтня міська влада планувала повністю вивести з обороту жетони в метро і паперові квитки при оплаті проїзду в міському наземному транспорті: їх повинні були повністю замінити квитки з QR-кодами і безконтактні транспортні картки.



"Ми вирішили перенести запуск в промислову експлуатацію електронного квитка. Але в будь-якому випадку кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють картки е-квиток. Також паралельно будуть працювати жетони і паперові квитки. Їх поступово будуть виводити з обігу. Я думаю, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року", – повідомив Назаров.

Він також зазначив, що систему е-квитка потрібно вдосконалити, оскільки не всі автомати з їх продажу підключені. Крім того, система давала збої, і пасажири метрополітену не могли скористатися електронним квитком в метро.



Нагадаємо, що з 31 жовтня Київ мав переходити на е-квиток.



Також стали відомі точки продажу е-квитка у Києві.