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22 жовтня 2019, вівторок, 11:37 26
Суспільство 2019-10-24T04:00:32+03:00
Українські Новини
У Києві звичайний режим забруднення повітря, - Гідрометцентр

У Києві звичайний режим забруднення повітря, - Гідрометцентр

Смог, забруднення повітря

У Києві звичайний режим забруднення повітря.

Про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, передають Українські Новини.

"Це звичайний режим забруднення..., але воно незначне", - сказав він.

Наголошується, що концентрація оксиду вуглецю в Києві становить від 0,1 до 2,4 гранично допустимої концентрації ( при 5 ГДК).

Кулеба заявив, що в Днипре, Кривому Розі, Львові та Одесі є перевищення гранично допустимої концентрації, але це перевищення є характерним для осіннього періоду.

Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила про відсутність перевищення рівня вуглекислого газу в Києві.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" припинив роботу терміналів з-за амиакосодержащих речовин в повітрі, але незабаром відновив роботу, так як проби не показали перевищення гранично допустимих концентрацій.

1 співробітник авіакомпанії SkyUp госпіталізований.

Також з скаргами на погіршення самопочуття звернулися близько 50 осіб, які їх оглядали на місці.

Також повідомлялося, що над Україною зависли хмари з брудного смогу.

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