У Києві звичайний режим забруднення повітря, - Гідрометцентр

У Києві звичайний режим забруднення повітря. Про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, передають Українські Новини. "Це звичайний режим забруднення..., але воно незначне", - сказав він. Наголошується, що концентрація оксиду вуглецю в Києві становить від 0,1 до 2,4 гранично допустимої концентрації ( при 5 ГДК). Кулеба заявив, що в Днипре, Кривому Розі, Львові та Одесі є перевищення гранично допустимої концентрації, але це перевищення є характерним для осіннього періоду. Як повідомляли Українські Новини, 22 жовтня Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила про відсутність перевищення рівня вуглекислого газу в Києві. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" припинив роботу терміналів з-за амиакосодержащих речовин в повітрі, але незабаром відновив роботу, так як проби не показали перевищення гранично допустимих концентрацій. 1 співробітник авіакомпанії SkyUp госпіталізований. Також з скаргами на погіршення самопочуття звернулися близько 50 осіб, які їх оглядали на місці. Також повідомлялося, що над Україною зависли хмари з брудного смогу.