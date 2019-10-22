Прем'єр Угорщини налаштовував Трампа проти України, - ЗМІ

13 травня у Вашингтоні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив різку оцінку на адресу України, чим міг погіршити думку Трампа про неї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

Як повідомляють джерела видання, візит Орбана викликав гостру суперечку в Білому домі. Джон Болтон, тодішній радник президента з питань національної безпеки, і Фіона Хілл, тодішній старший директор Ради національної безпеки з євразійських та російських питань, виступили проти запрошення в Білий дім угорського лідера.

Але на цьому наполіг Мік Малвані, виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому, він підтримав таку зустріч.

"В результаті Трамп в критичний момент української саги сів в Овальному кабінеті разом із європейським лідером, який має негативний погляд на Україну, який підтверджував думки, які він чув від свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані і від президента Росії Володимира Путіна неодноразово протягом багатьох місяців і років", - йдеться в матеріалі.



Повідомляється, що Орбан публічно звинувачував Україну в пригніченні її угорської меншини, його уряд називав Україну "напівфашистською" і блокує важливі для України зустрічі з Європейським Союзом і НАТО.

Вже через десять днів після зустрічі з Орбаном Трамп 23 травня зустрівся з кількома її головними радниками, які повернулися з інавгурації нового президента України Володимира Зеленського.

Радники, зокрема Рік Перрі, міністр енергетики, Курт Волкер, тодішній спеціальний представник з питань України, і Гордон Сондленд, посол в Європейському Союзі, запевнили Трампа в тому, що Зеленський є реформатором, який заслужив американську підтримку.



Як повідомляли Українські Новини, Орбан пропонував Польщі захопити і розділити українські території.



Раніше стало відомо, що на місцеві вибори в Угорщині завозили українців.



Крім того, в Угорщині озвучили умови для розблокування України в НАТО.