На выборы в Венгрию массово завозили закарпатцев, - СМИ

В воскресенье в Венгрии состоялись местные выборы. В некоторые села внезапно начали привозить неизвестных никому людей. Оказалось, что это лица с двойным украинский-венгерским гражданством, которые прописаны в Венгрии, но здесь не проживают. Об этом сообщает "Mukachevo.net".

В некоторых селах едва не дошло до драки. Особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села увеличилось за один день почти вдвое.

По информации венгерского портала 444, между местными жителями и людьми, которые на самом деле там не живут, произошел конфликт. В Кишпалади независимый кандидат Норберт Абри соревновался с Барнабаш Мадяром, кандидатом от Fidesz-KDNP.

"Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!", - прицитировал портал слова Норберта Абри.

Абри отметил, что большая группа местных жителей постоянно дежурят возле избирательного участка и не допускают двойных граждан, которых постоянно сюда "привозят" из-за границы, то есть с Украины.

"Полиция приняла меры против водителя легкового автомобиля, который ждал перед зданием избирательного участка. Водитель получил предупреждение", - отреагировала на замечание журналистов полиция.

По информации телеканала RTL, сотни венгров, проживающих в Украине, начали появляться в приграничных селах для того, чтобы принять участие в голосовании. С 2010 года количество жителей, участвующих в выборах, в Кишпалади увеличилось вдвое. В частности одна местная женщина сообщила, что двойные граждане оказались прописаны у нее в доме, но она об этом ничего не знала.

В общем речь шла об около 200 человек, которые, по словам жителей, не проживают в селе.

Венгерский сайт Index также сообщил о том, что местные жители, которые живут в Кишпалади шокированы тем, столько неизвестных им людей пришло на участки. Журналисты зафиксировали как им кричали в лицо: "Вон отсюда! Не решайте, кем будет мэр!".

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Венгрия выдала 100 тыс. паспортов украинским гражданам.



Тем временем ГПУ открыло дело за массовую выдачу украинцам венгерских, румынских, польских и российских паспортов.





