Суд виніс вирок дезертиру, який отримав завдання від ФСБ підірвати військову частину в Бердичеві

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив до 3 років і 6 місяців позбавлення волі колишнього військовослужбовця, що дезертирував в Росію і отримав завдання від ФСБ здійснити теракт у своїй військовій частині в Бердичеві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади (військова частина А3091 в Бердичеві) Микола Корнієнко з 11 червня по 11 липня 2018 року був відсутній на службі без поважної причини.

Аналогічно він з 14 по 19 січня не з'явився в свою військову частину і проводив час у своєму рідному селищі Мена в Чернігівській області.

Крім того, 17 квітня гранатометник знову втік з військової частини і був затриманий лише 19 липня.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю.

Він розповів, що 28 лютого 2018 року уклав контракт на військову службу, але потім виникли непередбачені сімейні проблеми, які необхідно було терміново вирішити.

За словами військового, його сестра з цивільним чоловіком поділили будинок в Чернігівській області, і у них виникла заборгованість за комунальні послуги.

Корнієнко кілька разів втікав з військової частини до Мени, жив у друзів, але його виявляли і затримували співробітники місцевого військкомату.

Через зазначені порушення він був переведений з контрактної на строкову службу.

У квітні поточного року він знову втік з частини.

"Для того, щоб підзаробити і його не знайшли, скориставшись тим, що містечко Мена знаходиться недалеко від кордону і там легко перетнути кордон неофіційно, вирішив поїхати на заробітки в Росію. Коли перетинав кордон, його зловили російські прикордонники. Його взяли під варту і півтора місяці він чекав суду. До нього в Брянське СІЗО приїжджали слідчі з адвокатом. Приходили працівники ФСБ, застосовували до нього фізичний, психологічний тиск, вербували, пропонували підірвати військову частину", - зазначені в матеріалах суду свідчення обвинуваченого.

Російський суд покарав українського солдата штрафом в 300 тис. російських рублів і видворив з країни.

19 липня Корнієнко нелегально перетнув кордон і повернувся в Україну, де і був затриманий правоохоронцями.

У результаті в середині жовтня український суд визнав підсудного винним і засудив до 3,5 років в'язниці.

Як повідомляли Українські Новини, суд для обміну полоненими звільнив з-під варти офіцера запасу Збройних сил Олександра Ракушина, підозрюваного у роботі на ФСБ Росії.