СБУ раскрыла планы ФСБ устроить теракт в Бердычеве

Служба безопасности Украины заявляет, что ФСБ России завербовало украинского военнослужащего и поручило ему устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Расследование дела было начато в конце июля текущего года следователями Управления СБУ в Житомирской области.

Установлено, что гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады (воинская часть А3091 в Бердичеве) 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией.

В России дезертир был задержан сотрудниками ФСБ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, подозреваемый дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в/ч А3091", - сказано в материалах суда.

В конце июля дезертир вернулся в Украину, но теракт не совершил и подал заявление в правоохранительные органы.

СБУ начало расследовать связь подозреваемого с ФСБ.

Как сообщали Українськi Новини, суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.