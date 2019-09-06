СБУ раскрыла планы ФСБ устроить теракт в Бердычеве

Служба безопасности Украины заявляет, что ФСБ России завербовало украинского военнослужащего и поручило ему устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nРасследование дела было начато в конце июля текущего года следователями Управления СБУ в Житомирской области.\r\nУстановлено, что гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады (воинская часть А3091 в Бердичеве) 15 апреля самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией.\r\nВ России дезертир был задержан сотрудниками ФСБ.\r\n"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, подозреваемый дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в\/ч А3091", - сказано в материалах суда.\r\nВ конце июля дезертир вернулся в Украину, но теракт не совершил и подал заявление в правоохранительные органы.\r\nСБУ начало расследовать связь подозреваемого с ФСБ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.