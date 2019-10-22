Поліція почала розслідувати загибель Кутового через падіння вертольота

Головне управління Національної поліції у Полтавській області відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі колишнього міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового у результаті авіакатастрофи.

Про це Українським Новинам повідомив заступник начальника прес-служби поліції Полтавській області Роман Гришин.

За його словами, справу порушено за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. "Тіло направлено на експертизу", - зазначив Гришин.

Він додав, що всі обставини, у тому числі причина падіння вертольота встановлюються. За словами місцевих жителів, перед падінням повітряний апарат летів дуже низько над землею.

Нагадаємо, з'явилися фото з місця авіакатастрофи під Полтавою, в якій загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий.