підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
ONLINE
22.10.19 11:00 Круглый стол: "Кто кого съест на свободном рынке земли: агрохолдинги фермеров, фермеры агрохолдинги или всех - транснационалы?"

22 жовтня 2019, вівторок, 10:25 15
Силові структури 2019-10-22T10:30:19+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати загибель Кутового через падіння вертольота

Поліція почала розслідувати загибель Кутового через падіння вертольота

Нацполіція, авіакатастрофа, падіння вертоліта, Розслідування, Тарас Кутовий
Фото: Facebook/Олександр Тахтай
Фото: Facebook/Олександр Тахтай

Головне управління Національної поліції у Полтавській області відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі колишнього міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового у результаті авіакатастрофи.

Про це Українським Новинам повідомив заступник начальника прес-служби поліції Полтавській області Роман Гришин.

За його словами, справу порушено за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. "Тіло направлено на експертизу", - зазначив Гришин.

Він додав, що всі обставини, у тому числі причина падіння вертольота встановлюються. За словами місцевих жителів, перед падінням повітряний апарат летів дуже низько над землею.

Нагадаємо, з'явилися фото з місця авіакатастрофи під Полтавою, в якій загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий.

Більше новин про: Нацполіція авіакатастрофа падіння вертоліта Розслідування Тарас Кутовий

Архів
Новини
Суд виніс вирок дезертиру, який отримав завдання від ФСБ підірвати військову частину в Бердичеві 11:08
Лотерея може стати дешевою та доступною альтернативою великому гральному бізнесу, - Загребельська 10:48
Імператор Японії Нарухіто офіційно вступив на престол 10:32
Поліція почала розслідувати загибель Кутового через падіння вертольота 10:25
Милованов відповів Коломойському - Я не приховую, що я дебіл 10:24
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok