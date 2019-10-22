Росія, Китай та Іран збираються втрутитися в американські вибори, - Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook американець Марк Цукерберг заявив, що Росія, Китай і Іран роблять спроби втручання у майбутні вибори в США, повідомляє "Українська правда" з посиланням NBC News.

За словами засновника Facebook, соцмережа готова протистояти спробам іноземного втручання в американські вибори 2020 року.

"Ми продовжуємо спостерігати, що їхня тактика розвивається. Ці національні держави мають намір активно брати участь у майбутніх виборах. Зараз ми бачимо, як Росія, Іран і Китай використовують все більш витончену тактику для втручання у вибори", - сказав Цукерберг.

Він підкреслив, що Facebook раніше зміг запобігти спробі вплинути на вибори в різних країнах, в тому числі у Франції, Німеччині, Мексиці, Індії та Бразилії.

"Те, що нам вдалося проактивно ідентифікувати і зняти їх, є сигналом того, що наші системи зараз набагато більш розвинені, ніж були раніше", - сказав Цукерберг.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook вибув з десятки найдорожчих брендів світу. Також Facebook видалив 650 сторінок, які вважає дезінформацією, поширюваною Росією та Іраном.

Тим часом Facebook, Instagram і WhatsApp не стануть більше зберігати дані в країнах з порушеннями прав людини.