Росія, Китай та Іран збираються втрутитися в американські вибори, - Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook американець Марк Цукерберг заявив, що Росія, Китай і Іран роблять спроби втручання у майбутні вибори в США, повідомляє "Українська правда" з посиланням NBC News. За словами засновника Facebook, соцмережа готова протистояти спробам іноземного втручання в американські вибори 2020 року. "Ми продовжуємо спостерігати, що їхня тактика розвивається. Ці національні держави мають намір активно брати участь у майбутніх виборах. Зараз ми бачимо, як Росія, Іран і Китай використовують все більш витончену тактику для втручання у вибори", - сказав Цукерберг. Він підкреслив, що Facebook раніше зміг запобігти спробі вплинути на вибори в різних країнах, в тому числі у Франції, Німеччині, Мексиці, Індії та Бразилії. "Те, що нам вдалося проактивно ідентифікувати і зняти їх, є сигналом того, що наші системи зараз набагато більш розвинені, ніж були раніше", - сказав Цукерберг. Як повідомляли Українські Новини, Facebook вибув з десятки найдорожчих брендів світу. Також Facebook видалив 650 сторінок, які вважає дезінформацією, поширюваною Росією та Іраном. Тим часом Facebook, Instagram і WhatsApp не стануть більше зберігати дані в країнах з порушеннями прав людини.