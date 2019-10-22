Зеленський приймає участь у церемонії інтронізації імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою в рамках візиту в Японію бере участь в інтронізації японського імператора Нарухіто. Він став першим президентом України, запрошених на церемонію. Про це повідомляє Офіс президента, який транслює церемонію на своїй сторінці в Facebook.

На церемонії він присутній з першою леді.

"Інтронізація Нарухіто - це сьогодні одна з головних світових подій. У Токіо з'їхалися більше двох тисяч гостей із понад 180 країн", - йдеться в повідомленні.

З новим імператором в Японії почалася нова ера "рейва", що перекладається як "красива гармонія". Нарухіто зійде на 6,5-метровий трон. Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська стильному синьому платті розповіла, чим займатиметься в Японії.

Також сообащалось, що президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Японії в понеділок, 21 жовтня, зустрівся з прем'єр-міністром країни Сіндзо Абе.