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22 жовтня 2019, вівторок, 08:10 33
Політика світу 2019-10-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський приймає участь у церемонії інтронізації імператора Японії

Зеленський приймає участь у церемонії інтронізації імператора Японії

Володимир Зеленський, Японія, інтронізація

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою в рамках візиту в Японію бере участь в інтронізації японського імператора Нарухіто. Він став першим президентом України, запрошених на церемонію. Про це повідомляє Офіс президента, який транслює церемонію на своїй сторінці в Facebook.

На церемонії він присутній з першою леді.

"Інтронізація Нарухіто - це сьогодні одна з головних світових подій. У Токіо з'їхалися більше двох тисяч гостей із понад 180 країн", - йдеться в повідомленні. 

З новим імператором в Японії почалася нова ера "рейва", що перекладається як "красива гармонія". Нарухіто зійде на 6,5-метровий трон. Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська стильному синьому платті розповіла, чим займатиметься в Японії.

Також сообащалось, що президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Японії в понеділок, 21 жовтня, зустрівся з прем'єр-міністром країни Сіндзо Абе.

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